Nuovi indirizzi alle scuole superiori

Porte aperte per quattro giornate da domani al 26 gennaio alla scuola secondaria dell’istituto omnicomprensivo di Orte, per conoscere la scuola e parlare delle novità per l’anno scolastico 2019/2020. La prima riguarda l’apertura del liceo scientifico biomedico, con il potenziamento delle discipline inerenti lo studio dell’essere umano in tutti i suoi aspetti (anatomico, fisiologico, patologico, preventivo), finalizzato allo sviluppo di conoscenze e abilità necessarie ad affrontare in modo proficuo le nuove sfide della scienza e della medicina, oltre che a una preparazione per test di accesso alle facoltà universitarie.

La seconda novità riguarda l’orientamento sportivo dell’istituto omnicomprensivo di Orte, una scelta fatta per l’intera scuola – dall’infanzia alla secondaria – nel voler rendere lo sport punto fondante delle discipline curricolari: un filo rosso trasversale tra tutti gli indirizzi che si esplica nella scelta di contenuti legati allo sport e al benessere psico fisico della persona.

Alla base di questa scelta la privilegiata posizione dell’istituto, incastonato tra i vari impianti sportivi quali: palestra, palazzetto dello sport, piscina, pista d’atletica e campo da calcio, campo da tennis e calcetto oltre che a un approdo sul fiume Tevere per fare canoa. La terza novità riguarda l’indirizzo Cat (costruzioni, ambiente e territorio) con la sua apertura all’ambiente e alle tecnologie.