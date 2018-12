Altri 6 chilometri di Orte-Civitavecchia

Aperto al traffico il nuovo tratto della strada statale 675 “Umbro Laziale” tra Cinelli e Monte Romano Est, nuovo tassello che si aggiunge alla Orte-Civitavecchia.

Il nuovo tratto, che è costato complessivamente 116 milioni di euro finanziati dalla Regione Lazio, è lungo 6,4 chilometri e si sviluppa nel territorio dei comuni di Vetralla e Monte Romano, in prosecuzione del tratto già esistente. Il tracciato comprende tre viadotti, per una lunghezza totale di circa 1,3 chilometri, e tre gallerie artificiali lunghe complessivamente circa 400 metri. I lavori hanno inoltre riguardato il completamento dello svincolo di Cinelli e la realizzazione del nuovo svincolo di Monte Romano Est.

Su tutti i viadotti è stato installato un sistema di monitoraggio strutturale, con dispositivi che si autoalimentano elettricamente con il passaggio dei veicoli e trasmettono i dati in tempo reale, al fine di migliorare la sicurezza e la durabilità delle opere e ottimizzare la manutenzione.

Le gallerie e gli svincoli sono dotati di impianti di illuminazione con tecnologia led. Lungo l’intero tratto sono installate barriere laterali di sicurezza più sicure per i motociclisti.