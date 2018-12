Fondi Psr, agricoltori in attesa da due anni

Sono 180 le aziende della provincia di Viterbo che attendono la pubblicazione delle graduatorie e lo sblocco dei fondi del Psr (Piano di sviluppo rurale) da parte della Regione Lazio. L’attesa va avanti dal 2016 tra lungaggini burocrariche e problemi di conflitto tra sistemi informatici che dovrebbero incrociare i dati.

I ritardi riguardano in particolare la misura 4.1 del Psr, la principale, finalizzata a rimuovere gli elementi di debolezza strutturale delle aziende agricole attraverso la costruzione o il miglioramento di beni immobili, l’acquisto di nuovi macchinari, attrezzature, programmi informatici, brevetti e licenze. La torta dei finanziamenti nel Lazio ammonta complessivamente a 42 milioni di euro. A suonare la sveglia alla Regione è la Coldiretti di Viterbo, che quotidianamente raccoglie le grida di aiuto degli agricoltori della Tuscia che hanno partecipato al bando 2014-2020 e che da due anni aspettano di sapere se le loro domande sono state accolte e quando saranno erogati i contributi.

“Si tratta di agricoltori che hanno sostenuto spese ingenti per riammodernare le proprie attività nella previsione di recuperare una buona parte dei soldi spesi – spiega il presidente della Coldiretti Mauro Pacifici – e che in questo periodo hanno forti difficoltà a chiudere i bilanci annuali proprio per la situazione di incertezza che si è venuta a creare”.