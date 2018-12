Trasversale, i 5 stelle dicono no

Chi aveva interpretato l’ok all’ordine del giorno del deputato Rotelli che impegnava il governo sulla Trasversale come un’apertura anche dei 5 stelle, tradizionalmente ostili all’opera, ha male interpretato: i grillini restano contrari.

A chiarirlo è il consigliere regionale Silvia Blasi che spiega come “ l’atto non è stato votato in commissione come impegno al Governo ma è stato recepito come raccomandazione. Sul progetto preliminare di completamento dell’opera che prevede il passaggio nella Valle del Mignone - spiega la Blasi - ribadisco quanto più volte affermato dai portavoce del M5s a vari livelli istituzionali: il progetto è profondamente deleterio per quel territorio il cui paesaggio è stato definito ‘pristino dal tempo degli etruschi’ e che qualsiasi mitigazione dell’opera si adottasse sarebbe del tutto insufficiente ed inadeguata. Purtroppo la compatibilità ambientale decretata dal consiglio dei ministri nel dicembre 2017 è un sì prettamente politico che scavalca le considerazioni della Commissione Tecnica di valutazione di impatto ambientale del Ministero dell’ambiente e della tutela del Territorio e del mare scavando un solco incolmabile con la tutela del paesaggio, dell’ambiente e del territorio".

Articolo completo sul Corriere di Viterbo del 12 dicembre 2018