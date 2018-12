L'ex cinema Roma tornerà in attività

Lavori in corso nell’ex cinema Roma di via Bixio.

In questi giorni si sta procedendo alla ristrutturazione dei locali da anni in disuso. Se ne sta occupando un’impresa edile di Soriano nel Cimino e l’intervento è stato accolto con grande favore dalla cittadinanza.

A Marta infatti si parlava da tempo della necessità di risistemare una delle strutture che hanno fatto la storia del paese per oltre mezzo secolo.

La sala cinematografica infatti, negli anni d’oro in cui proiettava film, era punto di riferimento le tante persone del luogo, ma anche dei paesi limitrofi.

In merito ai lavori che si stanno svolgendo, il sindaco Maurizio Lacchini precisa che l’opera è stata finanziata da Tommaso Gentili, un cittadino che da sempre si occupa della comunità in cui vive. Grazie alla sua grande generosità sono state realizzate molte cose importanti, fra queste l’istituzione di alcunee borse di studio e donazioni di apparecchiature mediche.

Articolo completo sul Corriere di Viterbo del 12 dicembre 2018