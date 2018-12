Mini bus in fiamme, salvi i passeggeri

Poco prima delle 8 di ieri mattina, in piazza della Liberazione, un mini autobus del trasporto pubblico di Corchiano che ogni mattina arriva a Civita Castellana per andare all’ospedale Andosilla, è andato improvvisamente a fuoco. Sono stati attimi di grande paura per i due passeggeri che erano a bordo in quel momento; fortunatamente l’autista, appena ha visto del fumo uscire dalla parte anteriore del mezzo, si è subito fermato e li ha fatti scendere.

A provocare le fiamme dovrebbe essere stato un corto circuito della centralina elettrica, secondo i primi rilievi dei vigili del fuoco.

A quell’ora in tutta Civita Castellana il traffico è molto sostenuto perché le persone si riversano nelle strade con le loro auto per recarsi al lavoro o per accompagnare i figli a scuola.

Anche l’area urbana che gravita attorno a piazza della Liberazione è molto movimentata e trafficata soprattutto perché in zona sono dislocati diversi Istituti scolastici: primaria, media e superiore.

Nessun ferito ma certo il fatto non è passato sotto silenzio, vista l’alta colonna di fumo che ha fatto seguito alle fiamme, ambedue ben visibili da buona parte del paese.