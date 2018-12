Unopiù, la lettera di uno dei licenziati

“Un pacco confezionato così bene da essere a prova di vertenza”. Firmato Pietro Lampignano, ex operaio Unopiù.

E’ una lettera-sfogo quella che il lavoratore della storica azienda di Soriano nel Cimino ha deciso di inviare alla stampa locale, a una settimana dall’accordo siglato al ministero che ha fatto scattare i licenziamenti per 24 dei 36 esuberi inizialmente dichiarati.

“Dopo vent’anni e quasi dieci passati tra cassa integrazione e solidarietà che dovevano servire ad aiutare l’azienda – scrive Lampignano - nulla di fatto: 26 persone finiscono a casa, e non parliamo di chi rimane: più di 40 lavoratori costretti al part time per salvarne altri dieci, anche loro con riduzione dell’orario. Dieci anni di sacrifici e di perdita di denaro, durante i quali abbiamo visto cambiare cinque amministratori delegati e squadre di dirigenti arrivati dalle migliori aziende e dalle migliori università. Tutti incapaci di risollevare la Unopiù con nuove idee. L’importante era solo il raggiungimento del budget”.

Lampignano ne ha anche per i i dirigenti locali “con trent’anni di esperienza, incapaci di competere con colleghi più illustri e di battere i pugni quando era necessario farlo”.

L’ex operaio Unopiù accusa anche i quadri permanenti dell’azienda, che, dice, “in questi anni hanno saputo solo scegliere i propri gregari”. Non manca una tirata d’orecchi ai politici, “buoni solo a scrivere articoli su giornali per pura pubblicità senza sapere bene come stanno le cose”.

Infine, i sindacati: “Hanno messo in campo tutto quello che potevano ma non hanno ricevuto nessuna collaborazione da parte dei lavoratori, forse stufi di 10 anni di prese in giro da parte di tutti”.