Troppo pochi i vigili urbani

Vigili urbani, riflettori puntati sul decreto sicurezza. La nuova legge liberalizza le assunzioni nella polizia municipale per gli enti con bilancio in equilibrio e il Comune di Viterbo punta su questa opportunità per rimettere in ordine il proprio corpo di polizia locale. Anche perché nelle casse comunali c'è uno stanziamento congelato di 600mila euro per nuove assunzioni nell'ente, parte del quale deve essere necessariamente utilizzato per la municipale.

Gli agenti della polizia locale di Viterbo in servizio infatti sono appena 52. Un numero troppo basso se si considera che secondo la norma regionale, che tiene conto del numero di abitanti e dello status di capoluogo di provincia, dovrebbero essere attive almeno 200 unità. Quindi siamo a un livello che non è nemmeno la metà, bensì un quarto del previsto.

In realtà non è ipotizzabile il rispetto del parametro che prevede per i capoluoghi di provincia l'impiego di due unità di personale ogni 600 abitanti, anche perché ogni nuovo assunto costerebbe circa 2mila euro lorde e la cifra moltiplicata sull'anno risulterebbe da capogiro. 200 assunzioni per la sola funzione di polizia municipale rappresenterebbe una scelta abnorme se rapportata al fatto che tutto il personale del Comune di Viterbo oggi conta 300 dipendenti.

Di sicuro però Palazzo dei Priori vuole mettere mano alla situazione, costruendo un potenziamento del corpo. Perché oltre alla carenza di organico ci sono diverse criticità. Dei 52 agenti che risultano in servizio 24 sono addetti alla vigilanza territoriale e 28 in ufficio, o comunque impiegati in servizi misti che richiedono attività esterna e interna.

Poi c’è il dato anagrafico.15 vigili hanno infatti un’età che si aggira attorno ai 60 anni, mentre gli altri hanno mediamente 50 anni. Alcuni dei più giovani inoltre sono stati assegnati a mansioni d’ufficio.