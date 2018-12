Crac Cev, l'assicurazione non paga

L’assicurazione non paga e per gli ex amministratori della giunta Gabbianelli, condannati dalla Corte dei conti per il crac Cev, si prepara un Natale tutt’altro che sereno: la spada di Damocle del danno erariale – il conto è di 80 mila euro in media a testa - da risarcire al Comune continua a pendere sulla loro testa.

La Arch Insurance Company ha infatti presentato ricorso in appello contro la sentenza 618/2018 del tribunale di Viterbo che l’aveva condannata ad accollarsi le maxi sanzioni inflitte dalla magistratura contabile a 8 assessori dell’epoca. E’ del 28 novembre scorso la delibera con cui la giunta Arena ha dato incarico all'avvocato Chiara Trapani per la difesa dell’ente nel giudizio di appello. La somma impegnata, per la parcella e per le spese legali, ammonta a 28.733 euro.

Tra gli amministratori colpiti dalla mannaia della Corte dei conti c’è lo stesso sindaco Giovanni Arena, che all’indomani dell'elezione ha dovuto sborsare 80 mila euro sull’unghia per evitare la decadenza per incompatibilità. Nella stessa situazione si era venuto a trovare il consigliere comunale di Forza Italia Paolo Muroni: per lui il conto era ancora più salato – 100 mila euro – saldati pochi giorni prima che il parlamentino di Palazzo dei Priori si esprimesse sulla sua evenutale incompatibilità. La legge vieta infatti a chi abbia pendenze con il Comune di ricoprire incarichi amministrativi.

(Servizio completo sul Corriere di Viterbo del 9 dicembre 2018 - COMPRA L'EDIZIONE DIGITALE)