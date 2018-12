Premio alla bontà nel nome di Giuseppe Centamore

E’ andato alla studentessa Gaia Rita Iervolino la terza edizione del premio alla bontà, istituito dal liceo Classico Buratti di Viterbo in memoria di Giuseppe Centamore.

A consegnare alla vincitrice la targa sono stati la mattina di venerdì 7 dicembre 2018 i genitori del ragazzo morto nell'estate 2015 nella piscina di un villaggio turistico in Provenza, Salvatore Centamore e Paola Rita Sanfilippo.

In ricordo di Giuseppe, dopo la cerimonia, è stata esposta anche una pianta d’ulivo.

Il premio alla bontà viene assegnato a uno studente o a una studentessa che, a giudizio dei docenti, si sia particolarmente distinto per altruismo e per solidarietà verso il prossimo.

Gaia Rita ha aiutato compagni e amici nello studio e nella vita.

“Un grazie alla precedente preside del Buratti, Paola Moscucci, per aver voluto onorare la memoria di mio figlio istituendo questo premio - sottolinea Salvatore Centamore - e a quella attuale, Clara Vittori, per averlo portato avanti e per il grande lavoro che sta svolgendo nel rendere il Buratti una scuola sempre migliore”.