Gli allievi del Midossi reporter della cultura

Gli studenti del liceo artistico Midossi di Vignanello in alternanza scuola lavoro al Maxxi di Roma.

Un’esperienza che nasce dalla collaborazione tra il Maxxi, museo nazionale delle arti del XXI secolo di Roma, e il liceo artistico Midossi sede di Vignanello e che vede la formazione di alto profilo professionale prendere forma.

L’idea del progetto Maxxi a[R]t work - Sperimenta e condividi le professioni della cultura, è stata creata e proposta da Federico Borzelli, responsabile del progetto Alternanza scuola lavoro del Maxxi e Giulia Marini unendo le sinergie tra Maxxi e Forma Camera, della Camera di Commercio di Roma.

Il progetto di Alternanza scuola lavoro ha previsto una serie di attività per 50 ore complessive in 6 giorni, ed è stato suddiviso in due fasi.

Articolo completo sul Corriere di Viterbo del 6 dicembre 2018