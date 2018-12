Assolto il dirigente comunale Angelo Cecchetti

Compravendita di un terreno agricolo a Montefiascone: tutti assolti gli imputati.

Vale a dire, il dirigente del Comune falisco Angelo Cecchetti (capo dell’ufficio tecnico all’epoca dei fatti), due professionisti, Luca Ugolini e Luca Ferri, e l’acquirente Federica Innocenti (la venditrice del terreno, Catiuscia Uvini, era stata stralciata e assolta in un altro procedimento).

Ebbene, la corte ha dato ragione ai difensori degli accusati. I reati contestati erano abuso d’ufficio, opere eseguite in assenza di autorizzazione o in difformità da essa, abuso edilizio, falso ideologico. Durante la discussione, il pubblico ministero ha chiesto l’assoluzione per l’abuso d’ufficio del dirigente comunale.

Così è stato: i tre giudici hanno emesso la sentenza che ha dato piena soddisfazione agli imputati, usciti nel migliore dei modi dall’udienza (assolti nel merito).

Articolo completo sul Corriere di Viterbo del 5 dicembre 2018