Si rompono i freni, si schianta sulla fontana

Per un guasto ai freni il camion non ha risposto più ai comandi dell’autista, finendo la sua corsa contro la fontana della piazza principale del paese.

E’ successo lunedì 3 dicembre 2018 a Soriano nel Cimino.

Fortunatamente nessuno si è trovato a transitare nei pressi della fontana nel momento in cui il camion, di una ditta di trasporti, vi si è schiantato addosso.

L’autoarticolato proveniva dalla Cimina ed ha preso velocità nella discesa di via Benedetto Brin, senza che l’autista riuscisse a rallentare per il guasto ai freni. Si è così preso di petto prima le fioriere davanti alla chiesa di san Nicola di Bari, poi la storica fontana che divide via Innocenzo VIII e viale Vittorio Emanuele III.

Un gran trambusto ma per fortuna nessuno si è fatto male.