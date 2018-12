Due capranichesi sorpresi con la cocaina nell'auto

Due giovani di Capranica, rispettivamente di 25 e 28 anni, sono stati denunciati dai carabinieri della stazione di Vetralla perché trovati in possesso di 10 grammi di cocaina.

I due ragazzi sono stati fermati sulla Cassia ed hanno tradito un certo nervosismo durante il controllo degli stessi militari. I quali hanno deciso di perquisire più a fondo la macchina dalla quale è saltata fuori la cocaina.

I due capranichesi sono stati prima accompagnati in caserma per i successivi approfondimenti investigativi e poi sono stati denunciati per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.

La droga è stata sequestrata.