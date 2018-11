Raccolta di firme per un marciapiede sulla strada del cimitero

Una sottoscrizione popolare per richiedere la realizzazione di un marciapiede lungo la strada che collega Tarquinia al cimitero: è quanto è in corso in questi giorni in città, grazie all’iniziativa di alcuni cittadini.

La raccolta di firme si può sottoscrivere in parecchi esercizi pubblici tarquiniesi: riguarda il tratto che, costeggiando la necropoli etrusca, arriva al cimitero San Lorenzo.

Tratto privo di marciapiede e, peraltro, con scarsa manutenzione, tanto da essere diventato pericoloso per chi vi transita a piedi.

Articolo completo sul Corriere di Viterbo del 1° dicembre 2018