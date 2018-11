Finte assunzioni di braccianti per far entrare clandestini

Finte richieste di assunzione per far entrare nel territorio italiano decine di indiani che, sulla carta, dovevano finire a lavorare come braccianti nei campi ma dei quali invece si perdevano le tracce.

In 37 rischiano di finire a processo con l’accusa di aver favorito l’ingresso irregolare di cittadini stranieri in Italia. Si tratta in gran parte di pastori di origini sarde che gravitano nelle zone al confine tra Viterbo, Siena e Arezzo.

Ieri mattina si è celebrata l’udienza preliminare davanti al gup Francesco Rigato. Ma alcuni difensori hanno sollevato eccezioni sulla competenza territoriale chiedendo di spostare tutto a Siena e dunque il giudice dunque ha rimandato ogni decisione al prossimo 17 dicembre.

L’inchiesta seguita dal pm Paola Conti, che inizialmente coinvolgeva 45 persone, venne alla luce nel settembre 2016.

Articolo completo sul Corriere di Viterbo del 30 novembre 2018