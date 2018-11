Furti alle auto in sosta sulla Tuscanese

Raffica di furti nel parcheggio della palestra 2B sulla Tuscanese, vicino al bowling. Nella tarda serata di mercoledì si sono verificati almeno tre colpi in altrettanti veicoli che erano posteggiati nel grande spiazzo sterrato davanti ai due esercizi.

In particolare i furti sono avvenuti ai danni di automobili che erano parcheggiati nella zona meno esposta e non dello spiazzo. In un caso tra le 18,30 e le 20,30 è stata forzata la portiera di un’auto - un’Audi - appartenente a un cliente della palestra che, proprio in quegli istanti si stava allenando all’interno.

Dopo aver aperto la portiera i ladri hanno portato via il portafogli lasciato dall’uomo all’interno dell’auto. Il giovane ha dunque perso alcune decine di euro in contanti, il bancomat e tutti i documenti. A una ragazza è stata rubata invece la borsa che la stessa aveva lasciato nel bagagliaio della sua auto.

Sempre nella stessa serata si è verificato un altro tentativo di furto.