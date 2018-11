Trasversale, pronto un altro ricorso

A venti giorni dal verdetto del Tar, chiamato a pronunciarsi sui ricorsi degli ambientalisti contro il tracciato verde, sulla trasversale Orte-Civitavecchia si addensano nuove nubi. L’eterna incompiuta delle grandi opere viterbesi nel peggiore degli scenari resterà tale, nel migliore, per vederla completata bisognerà attendere ancora tempi lunghi. I tempi della giustizia amministrativa.

I comitati annunciano infatti che, se il 19 dicembre il Tar dovesse dare via libera ai lavori dell’ultimo tratto - i 18 km da Monte Romano all'innesto con l’Aurelia - loro si appelleranno al Consiglio di Stato. Con un conseguente slittamento a data da destinarsi dell’ultimo cantiere, già finanziato con 472 milioni di euro. In attesa del giorno del giudizio, salta fuori che i ricorsi presentati dalle associazioni (Wwf, Italia Nostra, Lipu, Grig e Forum Ambientalista), insieme a gruppi di cittadini e a imprenditori agricoli tarquiniesi, sono due e non uno.

Con il primo i No-Trasv hanno impugnato la compatibilità del tracciato verde stabilita “d’imperio” dall’ex premier Gentiloni il 1° dicembre 2017. Con il secondo, la delibera con cui il Cipe il 28 febbraio scorso ha approvato il progetto preliminare. I due ricorsi sono stati riuniti e il 19 dicembre il Tar emetterà un'unica sentenza di merito, decidendo di fatto sulla vita o la morte della Salerno-Reggio Calabria della Tuscia, come è stata ribattezzata la superstrada.

Nel frattempo i lavori del tratto Cinelli-Monteromano - 6,4 km costati 117 milioni di euro - sono in dirittura di arrivo e potrebbero essere inaugurati anche prima della sentenza del Tar (si parla del 13 dicembre). Se tutti i governi che si sono succeduti negli ultimi anni - escluso l'ultimo - hanno sempre inserito la Orte-Civitavecchia nell'elenco delle infrastrutture strategiche, e lo stesso ha fatto la Regione Lazio, gli ambientalisti ritengono invece il tracciato verde che attraverserà la valle del Mignone devastante a livello ambientale e letale per le ambizioni turistiche del territorio tarquiniese.

Articolo completo sul Corriere di Viterbo del 30 novembre 2018