La discarica di Cinelli sarà bonificata

La discarica di Cinelli, che l’estate scorsa è balzata ancora agli onori della cronaca perché si era danneggiata la copertura posta sopra ai rifiuti tossici, sarà bonificata.

E’ quello che annuncia i l Comune di Vetralla, torenato ad occuparsi di questa vera e propria “bomba ecologica” presente sul proprio territorio.

E’ stato infatti approvato in giunta il documento per la definitiva bonifica della discarica di località Cinelli, “una situazione che da molti anni attende interventi e che finalmente potrà dare risposte ai cittadini preoccupati per la salvaguardia non solo dell’ambiente ma anche della propria salute”, spiega il Comune in una nota.

Tutto partì intorno ai primi anni del duemila quando vennero scaricate migliaia di tonnellate di rifiuti pericolosi. La discarica venne successivamente sequestrata dalla magistratura aprendo la strada ad un lungo iter giudiziario .

Alla fine del 2011 venne approvato un progetto di bonifica mai realizzato per mancanza di fondi e non vennero più effettuati i controlli (come riporta la relazione sottoposta dagli uffici tecnici competenti).

