Campo Scuola senza infissi dalla scorsa primavera

Sos dal Campo Scuola di Viterbo, tempio dell’atletica leggera locale e non solo. Dalla scorsa primavera mancano gli infissi alle finestre degli spogliatoi e tutto all’interno sta andando alla malora. Realtà paradossale che può produrre effetti negativi non da poco, per gli atleti e appassionati del genere ma non solo.

Una situazione che rischia di mandare a carte quarantotto la stagione e i meeting che si concentrano essenzialmente in primavera. “Se non vengono sistemati gli infissi in tempi rapidi c'è il rischio che la Federazione blocchi tutto. Viterbo ha saputo costruire negli anni una situazione positiva intorno alla struttura di Santa Barbara ed è diventato un luogo importante dove si tengono gare e incontri di sempre maggiore rilevanza tecnica in ambito regionale e nazionale che coinvolgono anche 400-500 persone”. Questo il messaggio recapitato a Palazzo dei Priori dal presidente provinciale della Federazione Italiana di Atletica Leggera Sergio Burratti.

Insieme al consigliere regionale della federazione Giuseppe Misuraca hanno cercato, proprio in queste ore, di accendere i riflettori sulla problematica e sono riusciti a portare sul posto l’attuale vicesindaco del Comune di Viterbo Enrico Maria Contardo.

Articolo completo sul Corriere di Viterbo del 29 novembre 2018