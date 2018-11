Puccica si "vendica" della Flaminia: il suo Castiadas la batte 2-0

RETI: 22’pt (rig.) e 25’pt Mesina

CASTIADAS (3-5-2): Idrissi 6,5; Pinna A. 6, Tiraferri 6,5, Manca N. 6; Cordeddu 6,5, Carboni 6, Carrus 6,5, Steri 6, Manca D. 6,5; Mesina 7,5, Ragatzu 6,5 (31’st Camba sv). A disp.: Monni, Sau, Sarritzu, Pinna L., Serra, Porceddu, Moi, Melis. All.: Puccica

FLAMINIA (4-3-1-2): Vitali 7; Staffa 5 (13’st Tiozzo 5), Fapperdue 5, Carta 6, Mattia 5,5; Berni 5, Lazzarini 5,5 (33’st Vittori sv), Mignone 5,5; Morbidelli 5 (18’st Ingretolli 6); Di Maira 5 (23’st Ferrara 5,5), Abate 5 (13’st Vecchio 5,5). A disp.: Montesi, Genchi, Mastrantonio, Putrino. All.: Schenardi

ARBITRO: Papale di Torino 6,5

NOTE: ammoniti Carboni (C), Tiraferri (C), Vittori (F). Angoli: 4-3. Recupero: 1’ pt, 4’ st.

Con due gol in tre minuti, a cavallo tra il 22' e il 25' del primo tempo, Lillo Puccica si "vendica" della sua vecchia squadra, quella Flaminia nella quale ha vissuto tante stagioni da grande protagonista in panchina, e la rimanda a casa senza gol.

Il tecnico di Capranica era arrivato in settimana in Sardegna, chiamato dal diesse Manfra, altro ex, e all'esordio si è trovato di fronte proprio quei colori a lui così familiari, a cui ha regalato un dispiacere.

Dicevamo dei gol: al 21’ Staffa atterra Mesina nell’area di rigore serrabese. Papale non ha dubbi e indica il dischetto. Mesina trasforma con freddezza il penalty portando avanti il Castiadas (22').

Tre minuti dopo il raddoppio del Castiadas: cross dalla sinistra di Daniel Manca, Mesina si stacca dalla marcatura e dall’altezza del secondo palo trova la volée vincente. E' il settimo gol stagionale per l’ex Budoni.

Morbidelli (42') prova a riaprire la partita, ma il suo tiro sfiora il palo.

Nella ripresa Schenardi inserisce anche Ingretolli ma tutti gli attacchi sono vani: 2-0 per i sardi è il finale.