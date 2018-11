Meno turisti, il Comune allarga la platea della tassa di soggiorno

Cala il numero dei turisti nel capoluogo della Tuscia. Termometro della situazione l'imposta di soggiorno, in vigore dal 1 gennaio 2015. I numeri di primo e secondo quadrimestre registrano la flessione negativa.

In termini di cifre Palazzo dei Priori registra che dal primo gennaio al 31 agosto del 2017 gli introiti erano pari a 139mila euro, la somma di primo e secondo quadrimestre di quest'anno invece totalizza 131mila euro.

In termini di presenze assolute, per lo stesso periodo, passiamo da 80mila visitatori che hanno pernottato in città nel 2017 ai 77mila di quest'anno. Ieri mattina la prima commissione si è riunita per discutere delle novità sul regolamento che disciplina l'imposta.

Novità avanzate dall'assessore allo Sviluppo Economico Alessia Mancini e accettate dai consiglieri di maggioranza e minoranza. L'incontro si è chiuso con l'accordo di dare vita a un tavolo allargato congiunto tra seconda e quarta commissione per affrontare nel complesso una serie di aspetti nuovi legati appunto all'imposta di soggiorno.

La novità centrale, decisa in commissione, consiste in una “norma cancello” che realizza una vera stretta sugli alloggi a uso turistico. A oggi realtà esentate dal pagamento dell'imposta di soggiorno e regolare, dal punto di vista della prenotazione, da piattaforme come Airbnb (la maggiore operante nel segmento specifico) ma anche Booking e altre.

Con l'approvazione definitiva in consiglio comunale anche chi affitta alloggi a uso turistico sarà nella stessa condizione delle altre strutture ricettive: B&B, alberghi, case vacanza.