Il calo record delle olive mette in ginocchio i frantoi

Il crollo della produzione di olive che ha colpito alcune zone della Tuscia sta mettendo a dura prova i frantoi del quadrante provinciale che va da Viterbo, Vetralla fino a Monte Romano.

Anche quest’anno la resa ha fatto registrare un pesante segno meno. Se nella Regione è scattato l’allarme rosso con una produzione che ha fatto segnare in media un -45%, in questa parte della provincia di Viterbo si è arrivati a un calo del 55%.

“I danni si faranno sentire per anni – ha detto il presidente di Coldiretti Lazio David Granieri – e avranno effetti su tutta la filiera perché sono state perse migliaia di giornate lavorative e sarà necessario piantare nuovi olivi”.

E infatti stando a quanto riferisce il numero uno provinciale dell’associazione, Mauro Pacifici, ad andare in grossa difficoltà, oltre alle imprese agricole, sono stati proprio i frantoi della zona più colpita dal calo nella Tuscia.

“Alcuni stanno vivendo un momento drammatico – dice – fanno fatica a chiudere i bilanci e ci sono grossi problemi anche a tenere la forza lavoro”. A causare il forte segno meno sarebbero state le gelate tardive dello scorso inverno e alcune bombe d’acqua e forti grandinate che hanno colpito questa estate l’area di Vetralla e Monte Romano dove ci sono numerosi uliveti.

“Un’annata nera – commenta Pacifici – che si aggiunge alle precedenti tre in cui c’è stato sempre un calo di produzione. Deve intervenire la Regione per supportare gli imprenditori in difficoltà e difendere una delle eccellenze del nostro territorio”.