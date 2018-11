Danni dei cinghiali, rimborsi a passo di lumaca

Gli agricoltori iniziano ad incassare i risarcimenti per i danni causati dai cinghiali. Ma con 3 anni di ritardo.

Gli Atc Viterbo 1 e Viterbo 2 hanno iniziato ad erogare nei conti correnti delle imprese danneggiate quanto stabilito dalla Regione. Ma si tratta solo di una parte di quanto perso a causa del passaggio della fauna selvatica.

Infatti è stato dato il via libera ai risarcimenti solo per i danni relativi al 2015. Per la Tuscia si tratta di circa 256mila euro. L’Atc Viterbo 1 ha inviato i primi bonifici, il “Viterbo 2” partirà tra qualche giorno.

Ma non è finita. Infatti le imprese attendono ancora i danni relativi al 2014 e quelli del 2016. In tutto si tratta di una cifra stimata intorno ai 550mila euro.

Per il 2014 la Regione ha già stabilito quanto spetta alla Tuscia: 172mila euro per l’Atc Viterbo 1 e 114mila euro per l’Atc Viterbo 2. I soldi sono stati bloccati da una serie di riforme e controriforme del sistema. Nel 2014 infatti la gestione dei risarcimenti per i danni era stata affidata alle Province che tuttavia, dopo la riforma Del Rio, si sono trovate depotenziate.

Dall’anno dopo dunque tutto è tornato di competenza della Regione, ma la Provincia ha restituito i fondi in due momenti e dunque il ristoro per gli agricoltori è slittato. La speranza è che tra non molto partano anche i bonifici per il 2014.

Le istruttorie del 2016 invece sono ancora in corso.

