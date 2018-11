"Bomba" del Comune contro la Talete

C’è una bomba che rischia di far saltare in aria la Talete e non è la guerra tra centrodestra e centrosinistra sul consiglio di amministrazione appena rinnovato. Si tratta invece di un decreto ingiuntivo da 4,7 milioni di euro presentato dal Comune di Viterbo e relativo a vecchi crediti risalenti al periodo della cessione del servizio idrico.

La delibera di giunta che ha affidato all'avvocato Francesca Romana Venuti l'incarico di procedere all'esecuzione forzata delle somme è del 12 novembre e precede l'assemblea di fuoco con cui, martedì scorso in Provincia, tra i soci si è arrivati alla rottura e quasi addirittura alle mani.

“In Comune abbiamo appena ricevuto la visita degli ispettori del Mef - spiega il sindaco Arena - . Non è emerso nulla di eclatante ma certo quando si hanno gli occhi puntati addosso e quando ci sono in ballo, come in questo caso, cifre ingenti, un'amministrazione responsabile non può fare finta di nulla”.

La storia risale ai tempi della cessione del servizio idrico integrato dal Comune alla neonata Talete. Era il 2007 e i patti erano chiari: in cambio della gestione della rete, l’azienda “si impegnava - come si legge nell’atto di transazione successivo - a corrispondere al Comune un importo a quella data di 1.135.570 euro annui, pari alle quote di ammortamento dei mutui in essere al Sii, oltre ad eventuali oneri fiscali ed imposte previste dalla normativa”.

Un conto che Talete non ha mai saldato e che alla data del 31 dicembre 2014 era lievitato a 7 milioni e mezzo di euro. Alla fine nelle complessa partita tra il dare e l’avere (le fatture emesse da Talete per i consumi idrici delle utenze pubbliche come le fontane), il debito è sceso ai 4,7 milioni attuali. Che ora l’amministrazione Arena pretende.

