In arrivo 18 lettere di licenziamento

Lettere di licenziamento in arrivo per 18 famiglie. Dal 25 novembre 18 addette ai servizi di bookshop e alle biglietterie del Museo etrusco di Tarquinia e della necropoli di Tarquinia – Cerveteri si troveranno senza lavoro.

Terminato l’appalto della società che gestiva i servizi, doccia fredda per i dipendenti che si sono viste preannunciare per telefono dalla società per cui lavoravano il prossimo licenziamento.

Ben 10 dipendenti lavorano nei siti tarquiniesi, 8 a Cerveteri, da qui l’appello alla soprintendente del Polo museale Gabrielli delle professioniste del settore, affinché salvaguardi i posti di lavoro.

Uno choc quindi per i lavoratori che si occupano da anni della biglietteria e dei servizi aggiuntivi delle strutture museali e delle necropoli.

Articolo completo sul Corriere di Viterbo del 20 novembre 2018