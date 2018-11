Viaggio nei luoghi della memoria

Sabato scorso un autobus con cinquanta cittadini a bordo è partito da Orte per recarsi a Roma in alcuni importanti “Luoghi della memoria”.

Aladino Lombardi, Segretario Nazionale dell'anfim (associazione nazionale famiglie italiane dei martiri), attendeva i visitatori davanti al Sacrario delle Fosse Ardeatine, dove, il 24 marzo del 1944, 335 persone, tra i quali antifascisti, militari, oppositori politici, civili, religiosi furono barbaramente trucidati dai nazifascisti.

Questa fu la risposta nazi-fascista a un atto di guerra avvenuto il giorno prima in via Rasella contro l'occupazione di Roma: a quel punto il comando tedesco decise che 10 italiani dovessero morire per ogni tedesco ucciso.

“Nel seguire le parole commosse e commoventi di Lombardi - dice Massimo Recchioni, presidente dell’Anpi (Associazione nazionale partigiani d'Italia) di Orte - ci si è resi conto che una cosa è ricordare le Fosse Ardeatine, ben altra cosa è trovarsi nel luogo di quell'eccidio, avvenuto soltanto 74 anni fa”.

