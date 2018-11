Trovata l'anziana scomparsa a Roccalvecce

E' stata ritrovata nella mattinata di lunedì 19 novembre 2018 l'anziana di 93 anni di cui non si avevano più notizie da domenica mattina (LEGGI).

Caterina Laurenti è in buone condizioni ed è stata rintracciata in una scarpata in località Cunicchio, per la precisione all’altezza di strada Fontanaccia, poco lontano dalla zona dove sarebbe dovuta arrivare per governare le galline. In realtà l'anziana si era allontanata per andare a funghi. (GUARDA LE FOTO DEL RITROVAMENTO)

Alle ricerche hanno partecipato, praticamente per quasi 24 ore, vigili del fuoco, carabinieri, polizia locale, volontari della Protezione Civile Tuscia Viterbo, Croce Rossa e Soccorso Alpino e Speleologico Lazio.