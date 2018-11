La (ri)scoperta dell'acqua calda: tanti investimenti sul termalismo

Dopo anni di immobilismo nella galassia termale viterbese stanno per accendersi nuove stelle.

Intanto, in sordina, è stato individuato l’advisor, ovvero il soggetto che dovrà stendere il piano di rilancio delle ex Terme Inps, lo stabilimento dei lavoratori chiuso dall’alba degli anni Novanta. Sono invece in dirittura di arrivo i lavori all’ex hotel Oasi, sulla Cassia Nord: il rudere è stato trasformato dall’imprenditore Barberini in una struttura termale all’avanguardia. Poco distante, in zona Tuscanese, l’imprenditore caseario Ferdinando Ciambella ha deciso di far rivivere le antiche terme romane del Bacucco. La concessione mineraria trentennale, per una portata di 4 litri al secondo, è già stata concessa dalla Regione Lazio.

Dall’altro capo della città, in zona Paliano, la Freetime della famiglia Belli sta realizzando un nuovo complesso termale: le vasche sono terminate, ed è dei giorni scorsi la sentenza con cui il tribunale di Viterbo ha respinto il ricorso dei gestori e dei proprietari delle vicine Masse di San Sisto contro l’abbattimento di tutti i manufatti abusivi realizzati negli anni. Ergo: il sito, tra i più frequentati del termalismo viterbese, dovrà chiudere, come richiesto dalla stessa Freetime.

Ma la mossa a sorpresa, nello scacchiere termale viterbese, l’ha compiuta la stessa famiglia Sensi, che gestisce l’impianto comunale delle Terme dei papi, annunciando durante un convegno organizzato nell’ambito della Settimana della cultura d’impresa, un progetto di ampliamento che prevede la costruzione di una nuova grande piscina con circa 1700 metri quadri al coperto.

(Servizio completo sul Corriere di Viterbo del 19 novembre 2018 - COMPRA L'EDIZIONE DIGITALE)