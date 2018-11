Giochi e tanti sorrisi per i piccoli ricoverati a Pediatria di Belcolle

Si chiama “Un nuovo raggio di sole no profit” ed è una onlus che, partita dalla provincia di Napoli, si prefigge di regalare un sorriso ai bambini che stanno vivendo un momento difficile, quale può essere quello di un ricovero ospedaliero.

Nel suo giro d’Italia l’associazione è approdata anche nel reparto di Pediatria dell'ospedale Belcolle di Viterbo, dove ha consegnato giocattoli e portato un po’ di allegria si piccoli pazienti, sotto lo sguardo compiaciuto di personale medico e paramedico e dei familiari dei bambini.

“I nostri volontari - spiegano dall’associazione - si impegnano a donare il loro tempo e il loro cuore in iniziative che comprendono animazione in ospedali e animazione e donazioni di vario tipo in case famiglie e ospizi per anziani”.