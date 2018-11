Una "cantera" per far crescere i nuovi talenti della canzone

di Fabrizio Ercolani

Dall’aver scoperto cantautori del calibro di Venditti, De Gregori e Rino Gaetano a lavorare quotidianamente con i giovani di Tarquinia per creare una “cantera” dove si possa apprezzare sino in fondo la magia della canzone.

Al centro di questo percorso c’è Francesco Micocci - chi non ricorda la sua etichetta di famiglia, la IT - che ha scelto la cittadina etrusca per tentare di costruire un progetto nuovo ma che di fatto non è altro che quello che si faceva alla IT negli anni ’70 e che ha permesso l’esplosione di tutti i più grandi cantautori della musica italiana.

“Tarquinia ha un passato di arte e cultura - spiega Micocci ammaliato dalla bellezza presente nella città - è oggi Patrimonio dell’Umanità per le decorazioni pittoriche. Abitando qui da tanto tempo ho voluto verificare il livello dei ragazzi locali. Ci sono dei musicisti straordinari, c’è un livello altissimo. Ho cercato di creare una cantera riferendomi ai vivai, come quello del Barcellona in ambito calcistico, in cui i ragazzi vengono aiutati in tutte le tappe della loro crescita artistica e professionale”.

Al centro di tutto la canzone, dalla sua genesi alla sua interpretazione.

“La canzone è il fenomeno culturale più importante che si è avuto dal dopoguerra in poi poiché in 4 minuti devono coincidere testo, interpretazione, musica e arrangiamento. Questo mix provoca un’esplosione che diventa magia”. E quella magia Micocci ce l’ha nel sangue.

“Nel 1970 mio padre Vincenzo ha formato la IT e lì sono nati tutti i cantautori della scuola romana quali De Gregori, Venditti e Rino Gaetano. Sempre presente mio padre, io e mio fratello abbiamo fatto un lavoro che le multinazionali svolgevano con centinaia di dipendenti, scoprendo tantissimi talenti, come Minghi, Cammariere e Paola Turci. La nostra capacità è stata quella di aggregare nel nostro piccolo studio-laboratorio tutti gli artisti insieme. Uno spazio piccolo ma dove c’era tutto il necessario per fare musica. Avevamo il mitico pianoforte con i tasti bruciacchiati dalle sigarette di Venditti dove gli artisti componevano e che ora è a disposizione dei musicisti di Tarquinia. Oggi con i talent abbiamo rovinato tantissimi ragazzi perché l’aspetto fisico è divenuto predominante sulla formazione professionale”.

Aggregazione diventa la parola chiave dei progetti di Francesco Micocci. “In origine c’era la nascita di un’accademia denominata «Il mestiere del cantautore» in cui i ragazzi venivano seguiti nella creazione di quella fantastica alchimia che poi è la canzone. Poi il tutto si è definito nel Tarquinia Festinediti che nel 2018 ha avuto la sua prima edizione, riscuotendo un grande successo. Ora stiamo lavorando alla seconda edizione che verrà allargata a livello nazionale, dove Tarquinia avrà sempre un ruolo centrale ma sarà allargato anche ad altri partner e ad altri comuni limitrofi”.

