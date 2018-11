Cordoglio per la morte di Marziani: ricordato anche al Madami

Grande costernazione e tristezza ha suscitato a Civita Castellana la notizia dell’improvvisa scomparsa di Flaminio Marziani, titolare del noto ristorante Pane e Pomodoro.

Flaminio era una persona molto apprezzata e amata in tutto il paese e tra la gente non solo per la sua avviata e frequentata attività commerciale, ma anche per il suo carattere gioviale, per la sua gentilezza e per la sua simpatia. Un uomo allegro e sempre sorridente. Sorrisi che rivelavano la sua indole gioviale e la sua innata bontà.

Di lui le persone, che lo hanno conosciuto in vita, conserveranno sempre un dolce e caro ricordo. Civita Castellana ha perso un amico. Flaminio Marziani lascia la moglie e i figli Stefano e Luca.

Anche i tifosi della Flaminia lo hanno voluto ricordare con uno striscione, nel corso del derby di domenica 18 novembre 2018 contro il Monterosi.