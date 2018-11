Toni soft al vertice di maggioranza: no al rimpasto di giunta

Dal vertice di maggioranza di sabato 17 novembre 2018 tra il sindaco Arena e i maggiorenti della coalizione (c'erano tra gli altri Battistoni per Forza Italia, Umberto Fusco per la Lega, Paolo Bianchini e Gianluca Grancini per Fratelli d'Italia) è emersa la volontà unanime di non scaricare sulla giunta le tensioni originate dai cambi di casacca, quelli già avvenuti di Ubertini, Cepparotti e Micci (che hanno traslocato da Fdi alla Lega), e quelli che, come alcuni pronosticano, potrebbero ancora avvenire.

"E' stato un incontro positivo - confida il sindaco Arena- . Da parte di tutti c'è la volontà di andare avanti senza mettere a repentaglio la tenuta della maggioranza e della giunta. Ci siamo presi alcuni giorni di tempo per far decantare ulteriormente gli umori. Non c'è stata alcuna richiesta di rimpasto. Anche perché, come ho già avuto modo di dire, non accetto condizioni o aut aut".

Il confronto è stato aggiornato a mercoledì prossimo, 21 novembre.