Giunta Arena, Fratelli d'Italia chiede un rimpasto

Per il sindaco Giovanni Arena è il primo vero banco di prova dal giorno dell'insediamento.

Di qui ai prossimi giorni il sindaco dovrà dar prova di possedere realmente quelle doti di grande mediatore che si è sempre attribuito e che molti gli riconoscono.

C'è infatti da mettere in sicurezza le fondamenta della maggioranza di centrodestra scosse dal trasloco di due consiglieri (Andrea Micci ed Elisa Cepparotti) e di un pezzo da novanta della giunta (l'assessore all'urbanistica Claudio Ubertini) dalla casa di Fratelli d'Italia a quella della Lega.

Ha voglia Arena a dire che non cambierà nulla e che al massimo ci saranno solo piccoli aggiustamenti. A sentire gli umori degli alleati, a cominciare dall'ormai azionista di maggioranza Lega, l'impressione è che di cose ne potrebbero invece cambiare parecchie, fermo restando che spostare una pedina in questa fase rischia di innescare un effetto domino difficilmente controllabile.

Fratelli d'Italia, che ha già silurato gli ex Cepparotti e Micci dalla terza e quarta commissione sostituendoli con Gianluca Grancini, Vittorio Galati (nella terza) e Luigi Buzzi (nella prima), pretende un riequilibrio dei rapporti di forza tarato sul risultato elettorale, al netto quindi delle folgorazioni sulla via di Pontida, oggi come oggi più trafficata di quella di Damasco.

Arena, che ha preso tempo per far decantare gli umori, per l'occasione smette gli abituali panni del "tenerone" e indossa l'armatura: "Sono pronto a confrontarmi con tutta la maggioranza, e ho già fissato un incontro per sabato - spiega il primo cittadino - ma dico subito che non sono disponibile a rendermi strumento di eventuali rivalse politiche. Se qualcuno pensa di poter fare la voce grossa, si sbaglia. Non è la prima né sarà l'ultima volta che in una maggioranza si verificano cambi di casacca. Chiaramente c'è una forza che oggi si vede ridotta la propria rappresentanza e quindi alcuni malumori sono fisiologici. Ma se dovessero arrivare, da parte di chiunque, degli aut aut sono pronto anche a prendere decisioni drastiche. I viterbesi ci hanno votato per governare, non per perderci in lotte di potere".

