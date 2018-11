Arriva la banda della Gendarmeria del Vaticano

Sarà il concerto della banda della Gendarmeria del Vaticano ad aprire, sabato 1° dicembre, il calendario degli eventi natalizi a Tarquinia. Un calendario ancora in embrione di cui si conoscono solamente pochi dettagli.

C’era tempo infatti sino al 10 novembre per chiedere l’inserimento all’interno del manifesto degli appuntamenti. Ora non resta che tirare le somme e vedere cosa l’amministrazione comunale, seppur sotto commissario prefettizio, riuscirà a mettere in campo.

Di certo ad oggi, c’è l’apertura e le date del Presepe vivente che sono il 26 ed il 30 dicembre e il gran finale dell’Epifania con l’arrivo del corteo dei Re magi, che passerà nelle principali vie del centro storico. Ma andiamo con ordine. Sarà dunque la banda della Gendarmeria Vaticana a rompere il ghiaccio in un evento promosso dal Lions club Tarquinia.

