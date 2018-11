Via degli Orti sepolta sotto sporcizia e detriti

“Questa amministrazione con il degrado per il ‘Malvedere’ Falerii Veteres - dichiarano in una loro interrogazione comunale che verrà discussa nel prossimo consiglio comunale i consiglieri Silvia La Bella e Domenico Parroccini di Forza Italia e Luca Giampieri e Giulia Matteucci di Fratelli d’Italia - non finirà mai di stupirci. La conosciutissima via degli Orti e Madonna delle Piagge, topograficamente sottostanti, sono divenuti l’ennesima vergogna per la latitanza del Comune”.

“La strada che si trova nella campagna del Rio Filetto che dà accesso ad almeno una decina di famiglie - aggiungono - e dimenticata di fatto dall’amministrazione, rischia di scomparire per accumulo di detriti e sporcizia che scendono lì dalla rupe dopo abbondanti acquazzoni. Inoltre, per incuria dei tombini presenti al sito della nota chiesetta di Madonna delle Piagge, si creano pericolosi ristagni di fango e detriti che scendendo a valle, minacciando ulteriormente la già precaria situazione del terreno".

Articolo completo sul Corriere di Viterbo del 15 novembre 2019