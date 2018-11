Danni maltempo, pioggia di richieste di risarcimento agli enti locali

Dopo i nubifragi dei giorni scorsi, non sono solo gli agricoltori e gli allevatori della Tuscia a leccarsi le ferite, ma anche gli automobilisti. I quali a decine si stanno rivolgendo alle associazioni dei consumatori per chiedere il risarcimento dei danni subiti, in alcuni casi ingente.

Se nel caso delle strade, è piovuto sul bagnato visto lo stato di dissesto in cui versano le principali arterie provinciali, regionali e comunali, nel caso invece dei rami e degli alberi abbattuti dalle raffiche di vento è un po’ più difficile individuare e dimostrare le responsabilità degli enti pubblici o, in alcuni casi, dei privati.

Di sicuro c'è che nelle prossime settimane, Provincia e Comuni si vedranno sommergere da una raffica di lettere degli avvocati. Il codice civile, all’articolo 2051, parla chiaro: "Ciascuno è responsabile del danno cagionato dalle cose che ha in custodia, salvo che provi il caso fortuito”.

I Comuni, e nel caso di molte strade, Provincia, Astral o Anas, in quanto custodi e proprietari di beni pubblici, sono quindi responsabili dei danni che derivano da essi. In caso di piogge intense, acquazzoni e raffiche di vento, per venire ai casi in questione, la pubblica amministrazione è responsabile per l’allagamento di strade pubbliche, appartamenti privati e anche dei danni riportati dalle auto parcheggiate, causati ad esempio dalla caduta di rami.

"ll problema è riuscire a dimostrare la responsabilità della pubblica amministrazione, che può facilmente chiamare in causa la calamità naturale, e quindi l’impossibilità di evitare il danno", spiega Antonio Nobili, presidente Confconsumatori, che in questi giorni sta vagliando decine di richieste di risarcimento.

(Servizio completo sul Corriere di Viterbo del 14 novembre 2018 - COMPRA L'EDIZIONE DIGITALE)