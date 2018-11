Comune, 26 milioni di patrimonio sono congelati

Un patrimonio di oltre 26 milioni di euro tenuto fermo in un limbo da Palazzo dei Priori. E' tutto incolonnato, voce dopo voce, in un allegato del bilancio 2017 presentato dall'allora vicesindaco e assessore al patrimonio Luisa Ciambella. Il tutto sotto il titolo significativo di “beni da valorizzare”. Un'intenzione rimasta però ferma sulle scrivanie di via Ascenzi, con aumento dello stato di degrado dei beni stessi.

Oggi la palla è passata all'amministrazione guidata dal sindaco Giovanni Arena e nello specifico, come delegato al Patrimonio, all'assessore Paolo Barbieri. Non vuole fare catenaccio, né melina. “La mia vita lavorativa l'ho passata dentro una banca e per formazione sono propenso a mettere a frutto i capitali a disposizione, a maggior ragione se parliamo di patrimonio della città”, mette in chiaro Barbieri.

Rassicura di essere a conoscenza dell'elenco e rende noto di aver iniziato a togliere la polvere su diverse pratiche: “Roma non è stata fatta in un giorno ma si può fare sicuramente meglio di quanto avvenuto in passato – continua -. Lo dico senza polemiche, che servirebbero a poco, ma è mia intenzione mettere in movimento il patrimonio. Anche perché parliamo di realtà potenzialmente interessanti e su cui effettivamente si sono fatti avanti, in molti casi, soggetti interessati”.

Così elenco alla mano l'assessore racconta cosa bolle in pentola e possibili strade su cui mettere in cammino il percorso di valorizzazione di diverse tessere del ricco puzzle. Dalla lista balza all'occhio il valore del terreno, di proprietà comunale, alla Volpara: quasi 15 milioni di euro.

(Servizio completo sul Corriere di Viterbo del 14 novembre 2018 - COMPRA L'EDIZIONE DIGITALE)