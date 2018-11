La Francigena da gennaio non garantisce i bus

Il trasporto pubblico locale è alla canna del gas. Nel senso del tubo di scappamento dei mezzi della Francigena, che per sopraggiunti limiti di età (quella media è a dir poco veneranda: 18 anni) non sono più in regola con le nuove norme, tanto che dal 1 gennaio 2019 altri cinque bus euro zero dovranno smettere di circolare. Il che, su una flotta che conta appena 28 mezzi (più i 12 scuolabus), significa mettere a rischio la prosecuzione del servizio.

A lanciare l'allarme è una voce più che attendibile: l'amministratore unico della società partecipata Cesare Curcio, che ha scritto una lettera al sindaco, al prefetto, alla Regione e al ministero dei Trasporti per denunciare la mancata erogazione, da parte di Palazzo dei Priori, dei 600mila euro di finanziamenti concessi un anno fa dalla Cassa depositi e prestiti. Una somma che, insieme agli 800mila euro già liquidati dalla Regione Lazio, dovrebbe consentire di dare una svecchiata a un parco mezzi decisamente obsoleto.

"La Cassa depositi e prestiti ha regolarmente erogato al comune di Viterbo i 600 mila euro, con un prestito del 28 novembre 2017 - scrive Curcio nella missiva -. Le somme sono nella disponibilità dell’amministrazione e la stessa può procedere a deliberare l’aumento di capitale e provvedere al versamento”.

Anche perché la gara è già stata espletata e la ditta fornitrice individuata. Mancano solo i soldi. L'amministratore della Francigena ricorda come quest'anno siano già stati rottamati 6 bus euro zero, sottolineando come la situazione sia più che critica, tanto da mettere a rischio la tenuta del servizio. Anche perché il resto della flotta non gode di buona salute per gli acciacchi dovuti all'età.

E così gravano molto sui già non floridissimi bilanci della Francigena per via degli elevati costi di manutenzione. Senza contare le ricadute sul servizio in termini di qualità a causa dei continui guasti.

