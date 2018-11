Raffica di avvisi in arrivo per Imu e Tari non pagate

Il termine scade il 31 dicembre 2018, dopo il quale scatterà la tagliola della prescrizione. Non quella dei reati penali ma quella delle cartelle esattoriali, che nel caso dei tributi locali scatta dopo cinque anni.

E' il motivo per cui in questi giorni sulla città di Viterbo si sta abbattendo un pioggia di avvisi di accertamento: Imu ma anche Tari. Tributi non pagati, che l'amministrazione Arena, tramite il braccio "armato" dei sei lavoratori ex Esattorie riassorbiti da Palazzo dei Priori, sta cercando di recuperare a tutti i costi. Di qui la raffica di avvisi, per evitare che la Befana 2019 oltre alle feste natalizie si porti via - appunto per prescrizione - anche una buona fetta dei residui attivi 2013.

Per quanto riguarda l'imposta municipale unica, che ha sostituito l'Ici e che oggi si paga solo sulle seconde case, sui terreni o sui fabbricati destinati ad attività produttive, in base ai numeri forniti di recente dall'assessore Paolo Barbieri, il malloppo dell'evasione ammonta a circa 4 milioni di euro, anche se in piccola parte già recuperato in questi primi mesi di amministrazione.

Tra gli evasori illustri, come riportato nei giorni scorsi dal Corriere di Viterbo, ci sono anche le monache della Congregazione delle suore adoratrici del Sangue di Cristo, che gestiscono l'istituto comprensivo Merlini (LEGGI).

Ma la lista dei nomi per così dire eccellenti - in molti casi si tratta di importanti attività produttive o commerciali del capoluogo - che devono saldare il conto è lunga. E il conto in parecchi casi è maxi.

