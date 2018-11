Ad "Eroica" anche il sindaco Arena si improvvisa sprinter

Una città che, per un giorno, si trasforma in palestra/campo sportivo.

Dalla pista di atletica, ai campi di basket, pallavolo, rugby, andando avanti con tutte le discpline sportive che vi possano venire in mente fino a raggiungerne il numero di 25. Certo, non roba da poco.

La sesta edizione di “Eroica”, la manifestazione andata in scena a Viterbo sabato 10 novembre 2018, per l’organizzazione del Coni Lazio in collaborazione con il Comune di Viterbo, è stata un successo anche perché vissuta con gioia e spensieratezza da centinaia e centinaia di bambini e ragazzi delle scuole viterbesi sotto un bel sole, per una temperatura quasi primaverile. Il brutto tempo dei giorni scorsi stavolta è stato solo un ricordo. Ma chiunque poteva cimentarsi nella disciplina che più lo appassionava.

Il tutto nell’ambito del programma di “Sport in piazza”, parte del progetto “Coni e Regione, compagni di sport”.

Uno dei momenti più singolari della giornata è stato quando il sindaco di Viterbo, Giovanni Arena, tuta e scarpette, si è messo ai nastri di partenza di una gara di velocità, sui 60 metri, “sfidando”, si fa per dire, le giovanissime atlete che stavano per partire.