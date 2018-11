Micci, Ubertini e Capparotti pronti per salire sul Carroccio

Colpo di scena a Palazzo dei Priori, la Lega sarebbe sul punto di conquistare in una sola mossa due consiglieri e un assessore. Dati per pronti a salire sul Carroccio salviniano Andrea Micci ed Elisa Capparotti, che saluterebbero il gruppo di Fratelli d'Italia. Con loro transiterebbe alla Lega anche l'assessore Claudio Ubertini, figura di esperienza e alla guida di un assessorato strategico come l'Urbanistica. Il sostanziale equilibro tra i partiti della coalizione Arena, disegnato dalle matite degli elettori nel mese di giugno, è dato come prossimo a saltare.

A innescare lo stravolgimento dei rapporti di forza lo stesso assessore Ubertini che, in un incontro interno a Fratelli d'Italia, avrebbe manifestato la propria volontà a passare con la Lega.

