Guerra a chi viaggia con assicurazione e revisione scadute

Multe a chi viaggia senza assicurazione o con revisione scaduta, un'azione importante per la sicurezza del territorio ma con qualche insidia per i comuni.

In questo contesto nasce l'incontro in Prefettura. Maturata l'idea di un coordinamento da parte della Polizia Stradale dei comandi di polizia locale dei vari comuni, così da dividere il territorio provinciale in quattro/cinque zone e rendere operativi in maniera stabile dei posti di blocco che possano permettere, anche attraverso l'utilizzo dei telelaser, la verifica di assicurazioni e revisioni e l'eventuale sequestro del mezzo.

Il prefetto Giovanni Bruno ha chiamato a raccolta sindaci e comandanti della polizia locale dei sessanta comuni della Tuscia. Presente il comandante della Polizia Stradale Gianluca Porroni.

Grande protagonista il Targa System, l'ultimo ritrovato del mondo dei telelaser. Grazie alla lettura della targa verifica la regolarità dell'assicurazione e della revisione del veicolo. Peccato che il sistema di norme che disciplina le multe pone una serie di criticità, anche serie.

Ed è stato proprio questo uno dei motivi che ha spinto il prefetto a organizzare l'incontro. In modo particolare, come lo stesso Giovanni Bruno ha avuto modo di illustrare, “secondo il codice della strada chi viene sorpreso con revisione e assicurazione scaduta deve subire non solo la multa ma il sequestro del mezzo. E non farlo rischia di esporre i comuni a guai seri, come incorrere nel penale”.

Proprio per evitare problemi ai comuni è arrivato l'invito a evitare un utilizzo senza possibilità di fermare i mezzi riscontrati in difetto. Ma al tempo stesso si è parlato di come garantire un controllo capillare dell'intera provincia proprio per contrastare la circolazione di mezzi poco sicuri e non assicurati.