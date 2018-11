Il Comune vuole dalle suore Imu e Ici non pagate

Braccio di ferro tra il Comune di Viterbo e istituti religiosi per il pagamento di Ici e Imu negli spazi non adibiti al culto. Nei giorni scorsi la giunta comunale ha deliberato di ricorrere in Cassazione avverso sentenza della Commissione Regionale Tributaria in una controversia con la Congregazione delle Suore Adoratrici del Sangue di Cristo. Realtà importante che nel capoluogo della Tuscia gestisce il noto Istituto Comprensivo G. Merlini.

“Ci sono almeno cinque casi dello stesso tipo in essere - spiega l'assessore comunale ai Tributi, Paolo Barbieri -. Non si tratta di mancati pagamenti solo per le scuole paritarie ma anche per strutture ricettive. In pratica il Comune ha inviato, negli anni, le cartelle per i pagamenti di Imu e Ici sulle superfici non riguardanti il culto e a tutti gli effetti commerciali. Ma in molti casi non sono state pagate e quindi si sono aperte delle controversie”.

Le norme dispongono pagamenti Ici dal 2006 al 2011, anche da parte di istituti religiosi, per le superfici di proprietà non utilizzate per il culto. E l'Imu, introdotta dal Governo Monti nel 2011, ha sgomberato il campo da ogni incertezza: pagamento per tutti gli spazi a uso commerciale anche se di proprietà della Chiesa.

“Stiamo parlando, nel caso di Viterbo, di diverse decine di migliaia di euro che sono legate a queste controversie – continua Barbieri -. Come amministratori abbiamo l'obbligo di andare all'incasso, anche ingaggiando bracci di ferro nei tribunali. Altrimenti rischiamo che un domani la Corte dei Conti ci chieda spiegazioni sui mancati incassi e magari potremmo trovarci nella condizione di doverne rispondere”.

Per qualificare come non commerciale l’attività didattica non bastano il rispetto delle condizioni quali il soddisfacimento degli standard d’insegnamento, l’accoglienza degli alunni portatori di handicap, l’applicazione della contrattazione collettiva e la garanzia della non discriminazione dell’accettazione degli alunni. Occorre che le prestazioni siano gratuite ovvero con corrispettivo simbolico teso a coprire solo una parte minima dei costi totali.

Nel caso della controversia tra Comune di Viterbo e Congregazione delle Suore Adoratrici del Sangue di Cristo la questione è stata affrontata in Commissione Tributaria Provinciale di Viterbo, che ha accolto i ricorsi presentati dalla realtà religiosa sul pagamento delle cartelle Ici e Imu ricevute. Quindi la Commissione Tributaria Regionale ha respinto l'appello di Palazzo dei Priori che ora intende chiedere un pronunciamento alla Corte di Cassazione.

