Ben 41 donazioni di sangue in mezza giornata all'autoemoteca Avis

Ha sostato nel piazzale dell’ospedale di Tarquinia per tutta la mattinata di domenica 4 novembre 2018 la nuova autoemoteca dell’Avis provinciale che ha consentito di raccogliere ben 41 sacche di sangue. Un automezzo moderno, dotato di tre sedie per le donazioni e di tutte le strumentazioni necessarie per effettuare i prelievi in piena sicurezza.

“I donatori tarquiniesi hanno dato anche questa volta il loro contributo – dichiara soddisfatto il presidente dell’Avis di Tarquinia, Massimiliano Bellini – in attesa che sia autorizzato definitivamente il nuovo centro prelievi da noi attrezzato all’ingresso dell’ospedale, abbiamo pensato di far venire a Tarquinia l’autoemoteca provinciale una volta al mese, per facilitare i donatori che in caso contrario sarebbero costretti a recarsi a Viterbo".

Le date per effettuare le donazioni di sangue nell’anno 2019 sono: 20 gennaio, 16 febbraio, 22 marzo, 18 aprile, 31 maggio, 30 giugno, 26 luglio (presso l’Assonautica a Tarquinia Lido), 23 agosto, 29 settembre, 18 ottobre, 24 novembre e 19 dicembre.

Un’altra nota lieta per l’Avis di Tarquinia è stato il raggiungimento delle cento donazioni da parte di Roberto Salsa, classe 1954, che da una vita dona il proprio sangue e ha tagliato oggi questo importante traguardo.

“Il suo esempio – conclude il presidente Bellini – serva da stimolo per tutti, perché donare il sangue è un grande gesto d’amore”.