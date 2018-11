"Cimiteri nel degrado: i soldi ci sono, manca la volontà di intervenire"

I cimiteri di Soriano nel Cimino e Chia versano in un vero e proprio stato d’abbandono.

La denuncia arriva dal gruppo consiliare Soriano Insieme che chiede “più decoro e rispetto per i nostri cimiteri e per i nostri cari che lì vi riposano”.

“Da molto tempo e in più occasioni abbiamo chiesto all’amministrazione comunale interventi per il miglioramento dello stato di questi luoghi - spiegano da Soriano Insieme - piccoli interventi di manutenzione renderebbero le visite ai nostri cari sempre più sicure; programmati interventi di pulizia ne aumenterebbero il decoro, così come si la riqualificazione di alcuni complessi di loculi e tombe”.

I consiglieri di minoranza puntano però il dito su una particolare situazione di degrado.

“Ci riferiamo a quella parte sottostante al convento che nel tempo, da magazzino comunale, è divenuto una vera e propria discarica, con muri pericolanti, infiltrazioni d'acqua, rimessaggio della Multiservizi, deposito di rifiuti pericolosi, e che costituisce una vergogna da qualunque parte la si guardi”.

Del magazzino viene quindi chiesto “l’abbattimento totale, per far riemergere l'importanza e la bellezza del convento della Madonna del Poggio e dare giusto decoro a uno spazio che non può essere utilizzato come un ‘cantiere’ tutti i giorni dell'anno”.

Per Soriano Insieme, non è vero che non ci sono risorse finanziarie: “I soldi ci sono. Forse è la volontà, la capacità e il coraggio che manca, a questi amministratori, di fare certi interventi soprattutto quando sono chiesti da chi non è ‘vicino’ alla maggioranza”.