Gli allevatori i più colpiti dai danni del maltempo

E’ un prevedibile bollettino di guerra la conta dei danni prodotti nella Tuscia dall’ondata di maltempo dei giorni scorsi.

La somma, stando alle prime stime, dovrebbe superare il milione di euro.

Oltre ai danni all’agricoltura - le bombe d'acqua si sono abbattute sulle coltivazioni proprio nel pieno della raccolta delle olive e delle castagne - ci sono quelli subiti dalla zootecnia, che nella provincia di Viterbo rappresenta una importante voce economica. In particolare all’avicoltura: i nubifragi e soprattutto le raffiche di vento hanno abbattuto numerosi capannoni, soprattutto nella zona tra Viterbo e Montefiascone, costringendo gli allevatori a macellare centinaia di uccelli (polli, tacchini ecc) prima del tempo.

"Molti titolari di aziende avicole - spiega il presidente della Coldiretti di Viterbo Mauro Pacifici - a causa del collasso dei propri capannoni hanno dovuto ricorrere alla macellazione d'urgenza, con tutte le conseguenze economiche, tecniche e burocratiche, vedi le comunicazioni da inviare alla Asl, che questo comporta".

"Anche le coltivazioni hanno riportato ingenti danni - continua Pacifici -. Molte olive già mature sono cadute a terra durante i nubrifragi e a causa del vento. Stessa cosa è accaduta alle castagne, che già hanno fatto registrare quest'anno una produzione ridotta ai minimi termini. Purtroppo gli agricoltori non hanno ancora finito di leccarsi le ferite per le gelate e le nevicate dello scorso inverno che la furia degli elementi ha già ricominciato ad accanirsi contro di loro".

Per l'agricoltura viterbese i nubifragi dei giorni scorsi sono stati solo l'ultima devastante goccia in un vero e proprio vaso di Pandora: da qualche anno a questa parte non c'è calamità, più o meno naturale, che non si sia abbattuta sul principale comparto economico della provincia: dal cinipide del castagno, (la micidiale vespa cinese non ancora debellata), alle gelate tardive, dalla siccità alle nevicate, passando per le ormai sempre più frequenti bombe d'acqua.