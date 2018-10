Ritrovato l'anziano scomparso nel bosco

Albanese: in "Contromano" cercavo la trasgressione della dolcezza

Castiglione del Lago, 6 ott. (askanews) - In occasione dei festeggiamenti per i 90 anni della Rivista del Cinematografo a Castiglione del Lago (PG) Fondazione Ente dello Spettacolo ha assegnato ad Antonio Albanese il premio Castiglione Cinema. Il riconoscimento è stato attribuito al regista e attore con la seguente motivazione: "Per la sua capacità di essere, unico nel panorama italiano, campo e ...