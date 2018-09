Sorpreso a spacciare cocaina durante il Trasporto: 25enne in manette

E' stato sorpreso dai carabinieri a spacciare cocaina durante la sera del Trasporto della Macchina di Santa Rosa ed ai suoi polsi sono scattate le manette.

Protagonista un cittadino tunisino di 25 anni che è stato bloccato mentre cedeva mezzo grammo di cocaina ad un giovane assuntore e a seguito di perquisizione è stato trovato con altri due grammi di cocaina.

L'operazione si inserisce in una fitta rete di controlli che i carabinieri hanno predisposto proprio in occasione delle festività di Santa Rosa, impegnati in particolare gli uomini della Compagnia di Viterbo e del Nucleo Operativo e Radiomobile, con l'impiego di circa 100 militari, oltre quelli impiegati nei dispositivi di ordine pubblico.

Sono state previste anche numerose pattuglie in borghese e a piedi, soprattutto in zone periferiche, per prevenire i furti negli appartamenti lasciati sguarniti e comunque contrastare qualsiasi tipo di reato predatorio.

Oltre al tunisino, è stato arrestato anche un italiano di 50 anni, che in via San Giacomo andava in giro con in tasca 7 grammi sempre di cocaina.

Nei guai anche un altro italiano, di 49 anni, sorpreso lungo la strada sammartinese mentre guidava senza patente, perché gli era stata già revocata. Infine sono state denunciate altre due persone: una per ubriachezza molesta ed un'altra per oltraggio a pubblico ufficiale. Infine altri tre giovani sono stati segnalati alla prefettura di Viterbo quali assuntori di sostanze stupefacenti.

Questi servizi straordinari di prevenzione del crimine - fanno sapere i carabinieri di Viterbo - sono stati disposti a margine dei festeggiamenti prevedendo una capillare penetrazione nelle vie cittadine soprattutto periferiche, lasciate sguarnite dai cittadini, per assicurare nei due giorni la massima tranquillità dei festeggiamenti.