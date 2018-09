Treno deraglia per il fango: tragedia sfiorata

Treno fuori dai binari tra la stazione di Montefiascone/Zepponami e Grotte Santo Stefano: poteva essere una tragedia; per fortuna, e per la prontezza del macchinista, è stato solo un brutto momento.

Con il convoglio che dopo un chilometro circa dalla partenza, all’altezza di un passaggio a livello, con quintali di fango che nella notte avevano invaso le rotaie, era deragliato verso destra per quattrocento metri; con il rischio di cadere di sotto in prossimità di una forra. Qui, l’attivazione del freno di emergenza ha evitato il peggio.



E' successo alle 6,25 di lunedì 3 settembre 2018, sulla tratta Viterbo-Orte.

I primi due carrelli del locomotore del treno regionale 7569 Viterbo-Roma sono sviati, termine tecnico per indicare l’uscita dai binari dei carrelli.

La causa? “Lo svio è stato causato dai detriti trasportati sui binari in corrispondenza di un passaggio a livello, in località Montefiascone, dal forte maltempo che in nottata ha interessato la zona”, spiegano dal gruppo delle Ferrovie dello Stato.

L’effetto è stata la sospensione della circolazione ferroviaria, ma “nessuna conseguenza né per i 150 viaggiatori del treno né per il personale in servizio sul convoglio”.